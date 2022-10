Een 27-jarige Eindhovenaar werd dinsdagmiddag net iets te laat gewaarschuwd door een van zijn connecties. De man dealt in drugs en kreeg een appje met de tekst 'deze week geen snoepjes meer verkopen'. Maar die kwam niet op tijd. 'Te laat, groetjes van de wijkagent', kreeg de tipgever als reactie.

De politie zag op de Zeeheldenlaan in Eindhoven een bekende gebruiker van harddrugs op iemand wachten. Hij liep vervolgens naar de Gemmastraat en daar kwam al snel een dealer aangereden in zijn auto. De koper stapte in om iets later meteen weer uit te stappen. "Een tafereel wat we vaker zien in Woensel-Zuid", schrijft de politie op sociale media. Agenten besloten vervolgens de dealer te ondervragen.

De 27-jarige Eindhovenaar hing een onsamenhangend verhaal op waarop agenten hem wilden fouilleren. De man bleef ontkennen dat hij drugs bij zich had, maar bleek een voorraadje crack bij zich te hebben. Hij mocht mee naar het bureau.

Intussen kreeg de dealer snel wat waarschuwende appjes binnen op zijn telefoon. "Niet meer rijden met deze auto en geen snoepjes meer verkopen. Er zijn deze week al twee mensen aangehouden. Stop nu meteen." De appjes waren tevergeefs. De verzender kreeg de ludieke groetjes van de wijkagent.