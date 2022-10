De gemeente Eindhoven heeft Ilona Haaijer toegevoegd aan de raad van commissarissen van het Muziekgebouw. Er wordt nog gezocht naar een vijfde lid.

Haaijer is nu onder andere commissaris bij baggerbedrijf Boskalis. Ze was in het verleden topbestuurder bij Philips (Avent), DSM en Bugaboo. Ze heeft ook ervaring in de culturele sector. Zo was ze actief bij de Raad voor Cultuur en als sympathisant van Cultuur in Actie.

Onder druk van de Eindhovense politiek ging dit jaar de bezem door de raad van commissarissen van het Muziekgebouw Eindhoven. De gemeente is enig aandeelhouder van de concertzaal.

Een groot aantal partijen in de gemeenteraad steunde eind vorig jaar de suggestie om de raad van commissarissen van het Muziekgebouw versneld te vernieuwen. De vernieuwing hoort volgens de politiek bij het nieuwe elan en de toekomstplannen van de nieuwe directeur Edo Righini.

Voormalig president van Philips Nederland Hans de Jong stopte eind maart als voorzitter van de raad van commissarissen. En Guido Dierick (oud-directeur NXP) bedankte voor een herbenoeming als toezichthouder.

De politiek wilde 'diversere' toezichthouders. Er was daarom nogal wat verbazing toen eerder dit jaar Ronald Slaats (oud-topman DLL en De Meeuw) werd gepresenteerd als lid. Wethouder Maes van Lanschot erkende destijds dat de raad van commissarissen nog niet divers was.

Er is een wervingsbureau ingeschakeld voor de zoektocht naar de vijfde commissaris, die moet passen in een divers profiel en bij voorkeur ervaring heeft in de cultuursector.