Organisator Golazo van de ASML Marathon Eindhoven heeft drie snelle Afrikanen gestrikt om zondag op jacht te gaan naar een nieuw parcoursrecord. Het vuurwerk moet komen van Deribe Robi uit Ethiopië, Felix Kirwa uit Kenia en Okubay Gebretnsae uit Eritrea.

De snelste man ooit in Eindhoven was Dickson Chumba, die tien jaar geleden 2.05,46 uur op de klokken zette. De toplopers voor de 38ste editie hebben die tijd nog nooit gelopen. Silas Too, de winnaar van vorig jaar, keert terug in Eindhoven als tempomaker.

De Keniaan Mark Kiptoo (46) gaat zondag een aanval doen op zijn eigen wereldrecord in de categorie M45. Die mondiale toptijd staat op 2.11,15.

Brabanders om in de gaten te houden zijn Dennis de Freytas en debutant op de klassieke loopafstand Lauran Beijens.

De wedstrijd in Eindhoven is tevens het Belgisch kampioenschap. Debutanten Wouter Simons en Cedric Vandeputte worden gezien als kanshebbers voor de titel bij de mannen. Bij de vrouwen zijn dat Karen Van Proeyen en Ellen Osselaer.

Voor de marathonwinst bij de vrouwen heeft de Ethiopische Ayalew Bere Asayech de beste papieren. Zij heeft een persoonlijk record van 2.25,07 en won vorig jaar de marathon van Lissabon. Ze wordt uitgedaagd door Eunice Jeptoo, vijf jaar geleden de winnares in Eindhoven in 2.26,13.

De start van de ASML Marathon Eindhoven is zondag om 10.00 uur. Aan de verschillende afstanden zullen meer dan 20.000 lopers deelnemen.