Tegen een 38-jarige man uit Eindhoven is vijf jaar cel geëist en een boete van 30.000 euro voor het handelen in en helpen bij het produceren van harddrugs. De Eindhovenaar werd twee jaar geleden al bestraft voor het witwassen van 100.000 euro.

Het Openbaar Ministerie zag in het onderzoek naar de 38-jarige man dat hij op grote schaal harddrugs verkocht en hielp bij de voorbereiding van het produceren hiervan. Dit kwam naar boven toen het OM berichten van een versleutelde telefoon in handen kreeg. Het onderzoek begon in maart van dit jaar.

"De versleutelde berichten hebben aangetoond dat verdachte erg goed is ingevoerd in het criminele milieu", zei de officier van justitie dinsdag tijdens de zitting: "De verdachte had een dagtaak aan zijn handel en had daarbij een sturende rol." De verdachte zou onder andere handelen in cocaïne en xtc.

Eerdere boete

De Eindhovenaar kreeg twee jaar geleden een gevangenisstraf van negen maanden en een boete van 10.000 euro opgelegd. "Deze boete heeft hem kennelijk niet afgeschrikt," zei de officier. Daarom is de boete nu drie keer zo hoog.

De rechter doet op 18 oktober uitspraak tegen de Eindhovenaar.