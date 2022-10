Hij werd in Eindhoven aangehouden door de politie omdat hij zijn telefoon vast had. Nadat de bestelauto was stilgezet, besloten de agenten de binnenkant ook te controleren. Agenten stuitten op een grote hoeveelheid rode diesel in de laadruimte.

Rode diesel mag volgens de regels van de Belastingdienst alleen gebruikt worden voor schepen buiten de pleziervaart en voor een beperkt aantal kranen op schepen. Daarnaast mag een particulier maximaal 240 liter brandstof vervoeren, mits de bestuurder een geldig vervoersdocument en een brandblusser heeft. Dat was allemaal niet het geval. De bestuurder uit het Zuid-Hollandse Numansdorp krijgt een boete voor het vervoeren van de grote hoeveelheid brandstof en voor het vasthouden van zijn telefoon. Omdat de diesel uit België komt, kwam de douane om dit in beslag te nemen.