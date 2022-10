Het DAF Museum heeft voor een half jaar een deel van de eigen collectie naar het magazijn gebracht om ruimte te maken voor vrachtauto's van het Tsjechische merk Tatra, dat dit jaar 125 jaar bestaat.

Net als DAF heeft Tatra naast vrachtwagens ook personenauto's gemaakt. Met name de luxere uitvoeringen doen denken aan de comfortabele wagens uit de VS uit de jaren vijftig. Ze waren vermaard vanwege de eigenzinnige V8 luchtgekoelde motoren achterin. Ook daarvan is een aantal modellen verscheept vanuit het Technicke Muzeum Tatra in Kopřivnice, waar ook de fabrieken van Tatra van oudsher zijn gevestigd. Tatra viert dit jaar het 125-jarig bestaan, omdat in 1897 de eerste personenauto werd gemaakt. Door voorganger Nesseldorfer, al langer actief in spoorwegmaterieel. Nesseldorfer begon in1850.

Samenwerking DAF en Tatra

De opening van de tentoonstelling door de Tsjechische ambassadeur Kateřina Sequensová en Van Doorne nazaat Reinier werd zaterdag druk bezocht. Tal van genodigden hoorden museumvoorzitter Geert Vermeer vertellen over de jarenlange samenwerking tussen DAF en Tatra. Zo levert DAF motoren en cabines aan de Tsjechen en worden in Eindhoven aandrijfsystemen van Tatra gemonteerd.

Ze hoeven elkaars concurrentie niet te vrezen, want Tatra richt zich de laatste decennia op bijzonder transport in zwaar terrein. Defensie is een trouwe afnemer, vertelt vrijwilliger Jan de Zwaan tijdens een rondleiding in de Paccar Vleugel, waar de Tatra trucks staan opgesteld. Bij twee indrukwekkende exemplaren vallen de scheefstaande achterwielen op. "Dat is kenmerkend voor Tatra", legt De Zwaan uit. "Alle wielen worden aangedreven en kunnen onafhankelijk van elkaar naar links of rechts zwenken. Dat maakt de trucks geschikt voor zwaar terrein." Het zal geen toeval zijn dat Tatra is vernoemd naar het gebergte in wat inmiddels Slowakije is.

Eén fabriek in acht landen

Daarmee komen we aan een opmerkelijk gegeven uit de geschiedenis van de onderneming. De ambassadeur bevestigt het verhaal van Vermeer, die zijn gehoor vertelt dat de fabriek in 125 jaar nooit is verhuisd en toch in acht verschillende landen heeft gestaan. Het was, net als de bevolking, de speelbal van machtspolitiek van staatshoofden gedurende honderd jaar. Tatra ontstond tijdens de Oostenrijks-Hongaarse dynastie, doorstond de bezetting van de nazi's en de nationalisering door de communisten.

Voormalig psychotherapeut én historicus Kees Smit uit Amsterdam heeft zijn hart verpand aan de personenauto's van Tatra. Voor zijn werk kwam hij vaak in Tsjechië en leerde de wagens kennen. Inmiddels heeft hij een register aangelegd van alle Tatra's op vier wielen met een Nederlands kenteken. Hoeveel er dat zijn, weet hij niet uit zijn hoofd, wel dat ze allemaal gekoesterd worden dankzij de bijzondere carrosserie en motor.

Geen personenauto's meer

Cornelis Kit, journalist voor AutoWeek, vertelt op uitnodiging van Vermeer over de bijzondere personenwagens. Op de vraag van het ED waarom ze nu niet meer van de band rollen, vertelt hij dat Tatra in de jaren negentig geen geld had om een nieuwe generatie te ontwikkelen, die voldeed aan de verwachtingen van de autorijder en de strengere milieunormen.

Het DAF Museum besteedt vaker aandacht aan andere spelers in de automotive bedrijfstak. Voorzitter Vermeer sluit niet uit dat zijn museum een deel van de eigen collectie op zijn beurt elders laat gloriëren. Voorlopig is hij blij met Tatra. Te zien tot eind maart 2023.