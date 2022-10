Kinderarts Hein Brackel is vrijdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven tijdens zijn afscheid in het Catharina Ziekenhuis.

Brackel gaat met pensioen. Hij is sinds 2001 werkzaam als kinderarts - gespecialiseerd in kinderlongziekten - en opleider in het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor werkte hij bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

In het Catharina Ziekenhuis heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de behandeling van kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen waaronder kinderen met moeilijk behandelbaar astma en kinderen met cystic fibrosis en spierziekten.

Brackel zette zich in voor de verdere professionalisering van de medische vervolgopleidingen in de volle breedte van het ziekenhuis en daarbuiten. Sinds 2003 is hij lid en sinds 2016 voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie in het Catharina Ziekenhuis. Hij zette zich bovenmatig in voor de opleiding van tientallen artsen tot kinderarts en sommige van hen leidde hij op tot kinderlongarts.

Dr. Brackel is nu ruim drie jaar bestuurder van de Federatie van Medisch Specialisten met de portefeuille opleidingen.