In december 2023 moet er een directe treinverbinding tussen Eindhoven, Heerlen en Aken (Duitsland) komen. Dat heeft het Limburgse provinciebestuur vrijdag bekendgemaakt. Via Eindhoven is heel Brabant daardoor sneller verbonden met Duitsland.

Het is de bedoeling dat de directe intercityverbinding aan de randen van de dag gaat rijden. Het gaat om enkele treinen per dag die tussen ongeveer 7.00 uur en 9.00 uur en 'echt in de avonduren' rijden. In de toekomst zou de treinverbinding een 'volwaardige verbinding' kunnen worden.

Arriva, dochteronderneming van Deutsche Bahn, heeft als reactie op het plan laten weten graag de nieuwe intercitylijn te willen exploiteren. woordvoerder Nikkie Smit zegt dat het een 'langgekoesterde wens' is voor het bedrijf: "Als opdrachtnemer voor het trein-OV in de provincie zijn wij in staat en bereid een concrete bijdrage te leveren. We zijn als Arriva blij dat de provincie Limburg de regie heeft genomen om de verbinding te realiseren en zullen daarvoor aan tafel aanschuiven."

Arriva beschikt nu al over treinen die zowel in Duitsland als Nederland kunnen rijden en voor de verbinding naar Aachen worden ingezet.

Alternatief op vliegtuig

Limburg en Brabant worden door de treinverbinding aangesloten op een hsl-station en zullen beter verbonden zijn met Europa. Het traject wordt onder andere gerealiseerd als een duurzaam alternatief op het vliegtuig of de auto. Dat geldt voor reizen binnen Europa tot zo'n 700 kilometer.

Eindhoven kon een intercityverbinding naar Heerlen en Aken oorspronkelijk vergeten, dat liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven in juni 2021 aan de Tweede Kamer weten. Vooral het gebrek aan ruimte op het station in Eindhoven was een sta-in-de-weg voor deze verbinding met Duitsland.

Destijds becijferde ProRail dat slechts maximaal 700 reizigers per dag gebruik zouden maken van de trein naar Aken, waardoor een miljoenentekort zou ontstaan. 'Eindhoven Centraal kan er eigenlijk geen nieuwe treinverbinding bij hebben. Daarvoor moet het aantal sporen op het station uitgebreid worden.'