Een drietal heeft dinsdagmiddag een man beroofd op de Generaal Horrocksstraat in Eindhoven. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Rond 16.30 uur werd de man door vermoedelijk drie in het zwart geklede mannen aangevallen, waarbij hij ook werd geslagen. Daarna zouden ze in een auto zijn gevlucht. De politie Oost-Brabant kan nog niet vertellen of ze iets hebben buitgemaakt.

Voor het slachtoffer is een ambulance gekomen. Hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

De politie zoekt in de omgeving naar een grijze of bruine SEAT.