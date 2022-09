Eindhoven Kemphanen is het eredivisieseizoen in het ijshockey begonnen met een overtuigende 5-0 overwinning op Red Eagles Den Bosch. Onnodige vechtpartijen ontsierden zaterdagavond de seizoensstart.

Tevreden stapten de Kemphanen na het eindsignaal van het veld. Een ruime overwinning aan het begin van het seizoen is goed voor het vertrouwen. Met als hoogtepunt een prachtig uitgespeelde aanval in de tweede periode. Begonnen in het verdedigingsvak, met een slalom afgemaakt door Mike Verschuren. Maar wie naar de wedstrijd achter de statistieken kijkt, valt nog iets op. Overwicht en inefficiëntie gingen hand in hand, vond ook coach Larry Suarez. "We schoten vanuit slechte hoeken en waren gehaast. Terwijl we het in de voorbereiding juist heel goed deden. Daar moeten we aan werken."

Wakker zullen ze er niet van hebben gelegen. Red Eagles had vanaf het begin weinig in te brengen, de doelman en lat voorkwamen erger. Sterspeler Rastislav Veres blonk uit. Waar de Slowaak vorige week tijdens een duel nog meermaals de paal raakte, leverde hij tegen Red Eagles twee doelpunten en een assist. En ook de aanloop naar het doelpunt van Verschuren was voorbeeldig. Slechts zes seconden en vier passes kostte het om de puck van het eigen verdedigingsvak in het Bossche doel te krijgen.

Geen tegendoelpunt

Daarbij komt ook: Red Eagles scoorde niet. En dat gebeurt zelden bij Kemphanen. Vorig seizoen bijvoorbeeld hielden de Eindhovenaren het alleen tegen Yeti's Breda en Dordrecht Lions op slechts één tegendoelpunt. Sterker nog, vertelde trainer Suarez, de laatste clean sheet kon hij zich niet herinneren.

Harde werker

Verrassende naam op het scorebord is de twintigjarige Chiel Becht. De Eindhovenaar begon pas op zestienjarige leeftijd met ijshockey, maar werkte zich snel op tot selectiespeler. Met zijn doelpunt tegen Red Eagles heeft hij zijn eerste voor de selectie te pakken. Becht hoopt dit seizoen steeds belangrijker te worden voor het team. "Ik wil een functie hebben, nuttig zijn voor het team. Fysiek sterker worden, goals maken of assists leveren. Het team verder helpen, dat is mijn doel voor dit seizoen." De zomerstop gebruikte Becht om zowel fysiek als conditioneel sterker te worden.

Die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven bij zijn trainer. Suarez sprak na de wedstrijd met lovende woorden over Becht. "Chiel is een van de meest toegewijde spelers. Hij heeft deze zomer ontzettend hard gewerkt om beter te worden en zijn plekje te veroveren."

Vechtpartijen

Smet op de sterke seizoensstart waren de overbodige vechtpartijen. Drie keer moesten de scheidsrechters ingrijpen omdat op het oog onschuldige spelmomenten escaleerden. Zo ook na de 5-0 van aanvoerder Damian Kluijtmans. Vijf minuten lag de wedstrijd stil, na provocaties aan beide kanten. Onnodig, oordeelde coach Suarez over de spelonderbrekingen. "Het is gewoon onverantwoord. We hebben onze spelers elke wedstrijd nodig. Dit gedrag is onverantwoord, vooral bij zo'n grote voorsprong."