Een week lang gratis rondrijden op een hippe elektrische fiets. Inwoners van de regio krijgen deze mogelijkheid dankzij de 'e-bike probeeractie' van de organisatie Brainport Bereikbaar.

Geïnteresseerde fietsers uit de Brainportregio kunnen zich voor de actie aanmelden via ebikeproberen.nl Wie meedoet kan een week lang gratis een e-bike, speedpedelec of elektrische bakfiets uitproberen. De deelnemers kunnen de rijwielen ophalen bij lokale fietsenwinkels.

Aan de actie wordt momenteel deelgenomen door winkels in Best, Eindhoven, Geldrop, Hapert, Helmond, Lieshout, Nuenen, Oirschot en Reusel. Voor werkgevers die hun medewerkers willen stimuleren vaker de fiets te pakken, zijn er speciale poules. Personeelsleden kunnen een fiets ophalen en inleveren op het werk. Aanmelden kan via fiets@brainportbereikbaar.nl

In de steeds drukkere Brainportregio is de fiets 'misschien wel de ideale oplossing om op je werk te komen', aldus de initiatiefnemers van Brainport Bereikbaar. Met een e-bike is 15 tot 20 kilometer prima te overbruggen. "En op een speedpedelec kom je zelfs nog een stuk verder."

Brainport Bereikbaar werkt samen met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De organisatie stimuleert vervoersoplossingen die 'beter, sneller, schoner en gezonder zijn'. "Zoals de fiets. Geen beloftes voor de toekomst, maar resultaat op straat." De actie is opgezet samen met Ons Brabant Fietst en De Boom en het Meer, een organisatie die het gebruik van e-bikes stimuleert.