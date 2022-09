"Het grind ligt er toch, dus dan kunnen we er net zo goed iets positiefs mee doen." Roland van de Gevel, eigenaar van het Belgisch Biercafé op Stratumseind, houdt zondag 25 september een jeu-de-boules toernooi in de Eindhovense stapstraat.

Omdat de gemeente er nieuwe bestrating legt, ligt het Stratumseind voor zijn deur momenteel zes weken open. Doordeweeks moeten bezoekers door een smal gangetje naar binnen en dat merkt Van de Gevel aan de klandizie. "Op woensdag hebben we Schnitzeldag. Normaal zitten er dan veertig tot vijftig mensen binnen. Nu ben ik blij als ik er twintig heb zitten."

Mini-festival

In het weekend wordt de straat provisorisch dicht gelegd en gaan de bouwhekken weg. Voor zijn deur ligt dan een grote grindbak waar bezoekers deze zondag dus vanaf 12 uur een spelletje jeu-de-boules kunnen spelen op minifestival Jeu de Bier. "We hebben een aantal brouwerijen uitgenodigd en er is livemuziek", aldus de ondernemer. Kaarten kunnen volgens hem gewoon bij de deur gekocht worden.

Hoewel Van de Gevel probeert positief te blijven, baalt hij wel van de planning. "Want straks na de marathon gaat de brug over de Dommel een aantal weken dicht. Precies tijdens Glow. De bezoekers van dat evenement lopen straks aan de overkant van de Dommel over de Bleekweg, maar kunnen hier dan dus niet over de brug. Dat kost ons veel bezoekers."

Niet profiteren van grootste evenement

Volgens de ondernemer is het zonde dat de ondernemers van Stratumseind nu niet profiteren van het grootste evenement van de stad. "We hebben nog gevraagd of de planning anders kan of dat er een noodbrug kan komen. Dat bleek helaas allemaal niet mogelijk."