Een auto is donderdagavond over de kop geslagen op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Het voertuig kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

De bestuurder reed rond 22.00 uur door de bocht vanaf de Berenkuil de Eisenhowerlaan op en verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hierbij werden enkele verkeersborden van wegwerkzaamheden uit de grond gereden. Daarna vloog de auto over de kop en ramde een lantarenpaal. De politie, een ambulance, en de brandweer werden opgeroepen. De jonge bestuurder wist zelf uit de auto te kruipen. Hij is nagekeken in de ambulance, maar raakte niet gewond. De auto moet geborgen worden. Ook wordt de lantarenpaal, die nu half over de weg hangt, verwijderd. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven