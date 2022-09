In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie een lichtgewonde aangetroffen op de 2e Bottelroosstraat in Eindhoven. Agenten denken dat het slachtoffer gewond is geraakt bij een steekpartij.

Bij de hulpdiensten kwam rond 2.30 uur de melding binnen dat in de straat gestoken zou zijn, waarop agenten de lichtgewonde vonden. Het slachtoffer werd in de ambulance nagekeken. Wat er precies in de 2e Bottelroosstraat is gebeurd, is nog onduidelijk. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven