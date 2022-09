Een agressieve man die met een mes door Eindhoven liep, is dinsdagavond aangehouden met behulp van een stroomstootwapen.

De man liep rond 23.30 uur over het Stratumseind in de richting van de Rechtestraat. Meerdere personen belden de politie, omdat hij een groot mes bij zich had en daarmee zou dreigen.

Toegesnelde agenten hadden de verdachte al snel in het vizier. Hij had ruzie met twee mannen die bij hem liepen. De man reageerde niet nadat de agenten hem aanspraken. Volgens de politie weigerde hij zijn handen in de lucht te doen en was hij agressief.

Na een waarschuwing te hebben gegeven waar de man niet naar luisterde, gebruikte de politie een stroomstootwapen. De verdachte kon zonder verder verzet worden aangehouden. Het mes werd op zijn looproute in de bosjes aangetroffen.