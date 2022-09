Bij een ongeval in Eindhoven zijn maandagmiddag twee voertuigen flink beschadigd geraakt. Er hoefde wonder boven wonder niemand naar het ziekenhuis.

Het ging mis rond 14.40 uur, toen een auto op de Roelantlaan in Woensel moest uitwijken voor een ander voertuig. Eerstgenoemde auto botste daardoor hard tegen een lantaarnpaal. In die auto zaten twee vrouwen en een kind. Een brandweer en een ambulance werden opgeroepen maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De schade aan de wagen was wel groot. Beide voertuigen afgesleept De inzittende van de andere auto kwam ook met de schrik vrij. Wel raakte ook deze auto beschadigd. Beide voertuigen zijn weg getakeld. Tijdens de hulpverleningsactie reed een vrouw de afgesloten straat in. Volgens haar had de politie de straat te ruim afgezet. Daar was de politie het niet mee eens. Verbaasde agenten vertelden de vrouw dat de auto daar stond voor de veiligheid van de hulpverleners.