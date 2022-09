De 188 woningen van de twee projecten die samen De Gebroeders vormen zijn klaar. Initiatiefnemer en bouwer Ten Brinke heeft de laatste drie woningen maandag opgeleverd.

De komende tijd zal het dus druk zijn met verhuisauto's bij de twee blokken. Want de 49 koopwoningen zijn al eerder verkocht aan particulieren voor prijzen tot ruim zes ton. En ook de 139 huurhuizen en -flats zijn verkocht aan institutionele belegger Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund. Inmiddels zijn ze ook verhuurd; de huurprijzen lopen van 920 tot 1650 euro voor woningen variërend van 57 tot 128 vierkante meter.

Het gaat om de bouwlocaties De Lodewijk, op de hoek Lodewijk Napoleonstraat/Willemstraat op het Vogelzangterrein, en De Willem op de hoek Willemstraat/Gagelstraat, het terrein Van de Ven & Co (kolenhandel). Ten Brinke nam het plan in 2017 over nadat verschillende pogingen om er woningbouw te ontwikkelen waren gestrand. Het internationaal opererende bedrijf heeft ook een vestiging in Helmond.

Dit was een van de projecten van het 'bouwoffensief' dat de gemeente Eindhoven in 2018 inzette om sneller meer woningen te bouwen. Ook aan de PSV-laan (Groot Hartje Eindhoven en Eurostaete) en de Castiliëlaan (Buurtschap Te Veld) wordt al gebouwd.