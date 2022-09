Voor het derde jaar gingen zondag zeventig vrijwilligers op pad met koperpoets en schuurspons voor een schoonmaakbeurt voor de 274 struikelstenen.

Op 107 adressen in Eindhoven liggen in totaal 274 struikelstenen. Het zijn vierkante herdenkingsplaatjes van messing. Ze liggen tussen de stoeptegels voor de huizen waar joden woonden, totdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en later door de nazi's vermoord. Elk jaar gaan vrijwilligers van Rotaract vóór of op 18 september met een busje koperpoets, doekjes en schuursponsjes op pad om de struikelstenen schoon te maken, zodat de namen en data weer leesbaar worden.

De Schrijversbuurt telt veel van die adressen. Bij Rodenbachlaan 24 liggen twee struikelstenen. Achter de sobere gegevens gaan ruw afgebroken mensenlevens schuil. Op struikelstenenehv.nl leren we dat Meijer Hartog op 13 april 1889 in Eindhoven werd geboren. Hij is de oudste van zes kinderen van Jonas Hartog en Clara Wertheim. Zijn vader heeft kruidenierswinkel De Kleine Winst in de Vrijstraat en later een groothandel in lompen aan de Willemstraat of het Wilhelminaplein.

Meijer werkt dan bij zijn vader in de zaak. Hij trouwt op 10 mei 1917 met Betje de Wit, geboren op 31 mei 1893 in Eindhoven. Het echtpaar krijgt een jaar later zoon Johan. Het gezin Hartog slaagt erin een onderduikadres te vinden in de oorlog, maar ze worden verraden en op 14 augustus 1943 overgebracht naar Kamp Vught. Hun woning aan de Rodenbachlaan is dan al ingericht als het kantoor van de bewaking van de spoorwegen.

Op 15 november 1943 worden ze vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Daar zijn Meijer Hartog en Betje Hartog-de Wit op 31 januari 1944 vermoord. Hun zoon Johan heeft de oorlog overleefd.

Het idee om de stenen te poetsen is twee jaar geleden ontstaan, toen de herdenking van de bevrijding van Eindhoven sober was vanwege de coronabeperkingen, vertelt Yasmine Bal van Rotaract Young Professionals, een aan lokale Rotaryclubs gelieerde vrijwilligersorganisatie. "Wij zijn niet van het fondsen werven, we steken liever onze handen uit de mouwen."

Samen met Etiënne Baghuizen doet ze dat deze zondag op een aantal adressen. Eerst haalt hij met een doek het ergste vuil van de stenen, giet er dan wat koperpoets overheen en laat dat een minuut intrekken. Dan gaat het sponsje er stevig overheen en tot slot nog een schoon doekje. Dan blinken ze weer.

De huidige bewoners lijken niet thuis, er komt in ieder geval geen reactie. Dan steken Bal en Baghuizen de straat over naar nummer 7, naar de stenen voor Elly Julia Heller-Friedmann. 'geb. 1985, gedeporteerd 1942, Auschwitz, vermoord 7-10-1942' en haar zoon Gerhard Heller, 'geboren 1910, gedeporteerd 1944, vermoord 25-4-1945 tijdens dodenmars'.

Voor het plaatsen van de stenen én voor de jaarlijkse poetsbeurt is veel waardering bij de kleine joodse gemeenschap in Eindhoven, weet Bal.