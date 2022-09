Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor veel ophef gezorgd aan de Philitelaan in Eindhoven. Hij meldde zelf dat er een steekpartij was geweest, waardoor de politie massaal uitrukte. Het bleek een storm in een glas water.



Politie schaalt op voor ‘steekpartij’ in Eindhoven, maar dit blijkt een verzinsel van de melder

De melding van de steekpartij bij een parkeergarage kwam rond 01.15 uur binnen bij de politie. Met zeker vijf auto's en hondengeleiders kwam het naar de Philitelaan. De melder had inderdaad een snijwond opgelopen, maar dit kwam door een valpartij. De verklaring van de man rammelde aan alle kanten. Mogelijk had hij gedronken. Flink geïrriteerd vertrok hij zonder de hulp van een ambulance af te wachten. De politie besloot geen verder onderzoek te doen.