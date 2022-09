Bij een woning in Eerbeek probeerde een man uit Eindhoven vrijdag de bewoner zover te krijgen om diens pinpas af te staan. De poging tot bankpasfraude kon worden verijdeld, de politie heeft twee mannen (19 en 20) uit Eindhoven aangehouden.

Gelukkig voor het beoogde oudere slachtoffer had deze op het moment dat de bankfraudeur aanbelde een familielid over de vloer. De bedriegende 'bankbediende' sloeg snel op de vlucht. De oplichtingspoging werd bij een politiemedewerker op straat gemeld en de politie kwam direct in actie.

Aan de hand van informatie van de bewoner en het familielid kon de auto al snel worden achterhaald. De zogenaamde bankmedewerker en zijn handlanger konden in Arnhem worden aangehouden.