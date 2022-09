Een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft er volgens de gemeente Eindhoven voor gezorgd dat 87 vergunningaanvragen zó lang bleven liggen dat ze automatisch verleend moesten worden. De gemeente heeft dat laten weten op vragen van deze krant.

'We zijn in juni overgestapt naar een nieuw systeem waarmee managers en medewerkers beter inzicht hebben in het werk. Het is zo mogelijk om strakker te sturen op doorlooptijden en de omvang van het werk van een individuele medewerker', aldus de gemeente in een verklaring. Voorheen moest een medewerker zelf aangeven als het werk hem of haar te veel werd. "Door wisselingen in het personeel, de overdracht van werk en de overgang naar het nieuwe systeem is de melding van de medewerker in dit geval pas later gedaan."

De Eindhovense politiek werd woensdag overdonderd door het geblunder. De 'pijnlijke fout' werd vorige week ontdekt, aldus PvdA-wethouder Mieke Verhees (Wonen).

Het gaat vooral om vergunningen voor kamerverhuur en woningsplitsing waar vanwege de overlast en woningtekort veel aandacht voor is. De exacte gevolgen zijn nog niet te overzien. De wethouder hoopt vragen van de gemeenteraad binnen een maand te kunnen beantwoorden.

De afgelopen jaren wist Eindhoven het aantal vergunningen dat automatisch verstrekt moest worden te beperken. Op een totaal van jaarlijks circa 2750 aanvragen bleven er in 2019 twaalf te lang liggen en in 2020 negentien.

SP-gemeenteraadslid Jannie Visscher kan nog steeds niet begrijpen dat het 87 keer fout gaat. "Een keer of twee kan gebeuren maar dan ontdek je dat en grijp je in", zegt ze.

De fout lijkt een symptoom van de 'ongezond' hoge werkdruk op het Stadhuis waar Eindhoven al veel langer mee worstelt. In een onderzoek werd vorig jaar geconstateerd dat de organisatie een stuk slimmer en efficiënter kan.