Twee militaire vliegtuigen hebben tijdens de oefening Falcon Leap een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Bij één Hercules met 29 parachutisten ging een lampje branden voor een technisch mankement en in de cabine van het andere vliegtuig met 65 parachutisten werd rook gezien. Dit bleek volgens een woordvoerder van Defensie om condens te gaan.

Omdat er eerst aan rook werd gedacht, kwam de brandweer met meerdere voertuigen en ambulances naar de vliegbasis. Beide vliegtuigen werden gecontroleerd en al snel kon de brandweer concluderen dat de situatie veilig is. De Hercules met 65 parachutisten is Engels. Het vliegtuig met het technische mankement is Nederlands.

Market Garden-herdenking

Volgens de woordvoerder van Defensie zijn alle militairen ongedeerd gebleven. Zij moesten wel de vliegtuigen verlaten. "Dit vliegtuig heeft de hele nacht in de regen gestaan. Tijdens de vlucht weet je niet dat het geen rook is."

Defensie is de laatste twee weken druk met het voorbereiden van de Market Garden-herdenking van zaterdag. "Tijdens Falcon Leap wordt hiervoor geoefend", vertelt de woordvoerder. "Het was de laatste dag van twee weken oefenen. De eerste week droppen de vliegtuigen cargo's en in de tweede week springen parachutisten. Hier doen meerdere landen aan mee, dus ook Engeland."

'Rood lampje'

Het Engelse militaire vliegtuig kan de oefening meteen weer voortzetten. Het Nederlandse toestel blijft nog aan de grond. "Zie het als een rood lampje van je auto waarbij je niet meteen weet wat het exact is", zegt de woordvoerder.