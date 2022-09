In het Duitse Mönchengladbach is woensdag het contract ondertekend voor de directe spoorverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Reizigers kunnen vanaf december 2026 een kwartier sneller reizen en hoeven niet meer over te stappen.

Om de directe spoorverbinding mogelijk te maken wordt de spoorlijn tussen Hamm, Düsseldorf en Venlo doorgetrokken naar Eindhoven. Tot nu toe moesten reizigers van en naar Eindhoven overstappen op station Venlo. Dat levert een kwartier reistijdswinst op. De reistijd is nu nog 1 uur en 53 minuten.

"Het belangrijkste is dat de overstap in Venlo eruit is", zegt Ron Nohlmans, senior beleidsmedewerker Spoor bij de gemeente Eindhoven. Daar ging het volgens hem regelmatig mis. "In Venlo moet je een behoorlijk stuk lopen, waardoor reizigers soms hun aansluiting missen. Daarnaast valt de trein richting Duitsland regelmatig uit."

"Deze trein gaat in Nederland als extra intercity rijden, bovenop de normale trein naar Venlo. Daardoor kan hij in Nederland een aantal stations overslaan, waardoor hij sneller is. In Duitsland stopt hij tot aan Mönchengladbach op alle stations. Daarna rijdt hij verder als intercitytrein." De nieuwe treindienst rijdt straks ieder uur en biedt straks een betrouwbare verbinding voor onder meer internationale studenten en woon-werkverkeer.

Arriva gaat op Nederlandse deel traject rijden

De treindiensten worden vanaf december 2026 uitgevoerd door spoorvervoerder Start, ondersteund door zusterbedrijf Arriva. Zowel Start als Arriva zijn dochters van Deutsche Bahn. Start en de Duitse vervoersautoriteiten ondertekenden het contract.

Het spoorvervoer wordt uitgevoerd met twintig nieuwe Flirt3XL-treinen van fabrikant Stadler. Deze voertuigen gaan zowel op het Nederlandse als Duitse deel van het traject rijden.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was via een live-verbinding bij de ondertekening aanwezig. "De verlenging van de RE 13 is een belangrijke mijlpaal in de verbetering van het internationale treinverkeer en een mooi voorbeeld van een succesvolle, aanbesteding voor een grensoverschrijdende treinverbinding."

Nederlandse en Duitse overheden en spoorbedrijven lobbyden al jaren voor een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. In 2019 ondertekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering en financiering.

Spoor verdubbelen

De volgende stap is volgens Nohlmans dat de treindienst een 'echte intercity-verbinding' wordt die alleen de hoofdstations aan doet. Om dit mogelijk te maken moet het spoor worden verdubbeld bij Kaldenkirchen en Dülken in Duitsland. Zo kunnen treinen elkaar passeren. Deze treinen rijden nu nog op een enkelspoor. Voor de verdubbeling is nog geen geld vrijgemaakt.