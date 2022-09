In een huis aan de Brederolaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een steekincident geweest. Het slachtoffer is hierbij lichtgewond geraakt.

Het incident was iets na 2.30 uur. Een man liep hierbij verwondingen op aan zijn bovenarm en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling. Het slachtoffer en een ander persoon die in het huis was, zijn aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.