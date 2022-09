De huisartsenorganisatie DOH in de regio Eindhoven en de Eindhovense koepel van gezondheidscentra SGE gaan definitief per 1 januari fuseren.

De twee bundelen al geruime tijd de krachten vanuit het gezamenlijke kantoor Strijp-Z aan de Tilburgseweg-West in Eindhoven. Patiënten merken er op korte termijn niets van. De fusie moet tot meer slagkracht leiden.

De raad van toezicht van SGE en de raad van commissarissen van DOH hebben Pascale Voermans en Ellen Huijbers benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de raad van bestuur voor de nieuwe organisatie.

Huijbers is sinds oktober 2017 medisch directeur van Zorggroep DOH. Zij is daarnaast werkzaam als huisarts in Huisartsenpraktijk de Kleine Dommel in Geldrop. Pascale Voermans is sinds 1 september 2017 voorzitter van de raad van bestuur van SGE. Daarvoor was ze zorginkoper bij verzekeraar Menzis.

Onder de nieuwe organisatie vallen straks circa 100 huisartsen, 6 apothekers, 35 fysiotherapeuten en andere professionals rondom de zorg voor ruim 200.000 patiënten. De 19 aangesloten huisartspraktijken van DOH liggen in Eindhoven, Oirschot, Geldrop-Mierlo, Heeze, Someren en Son en Breugel. SGE heeft 10 gezondheidscentra in Eindhoven waar mensen terechtkunnen voor zorg van huisartsen, een apotheek en fysiotherapie. In één centrum zit ook een tandartspraktijk.

Eindhoven en de regiogemeentes tellen ook zelfstandige huisartsen, die niet zijn aangesloten bij DOH of SGE. Daarnaast zijn er veel huisartsen aangesloten bij twee andere zorgkoepels, Pozob in Veldhoven en Elan in Helmond.