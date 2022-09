Een jaar na de ingebruikname van de uitbreiding van het Novalis College aan de Sterrenlaan is het nieuwe schoolgebouw -Nova genoemd - woensdag ook officieel in gebruik genomen. Vanwege corona was het daar nog niet van gekomen.

Het nieuwe paviljoen maakt de 14 noodlokalen die zeven jaar lang dienst deden overbodig. "Gelukkig maar", zegt woordvoerder Bart Padberg. "In de zomer was het er belachelijk heet en in de winter stervenskoud. Het was niet mogelijk om daar fijn onderwijs te verzorgen."

Paviljoen Nova telt 14 ruime lokalen, waarvan de paneelwanden zijn te verplaatsen, zodat er één grote ruimte ontstaat. De nieuwbouw geeft extra lucht aan het hoofdgebouw, waar een muziekstudio is gebouwd en het dramalokaal verplaatst naar een ruimere plek.

Het dak wordt in zijn geheel bedekt met zonnepanelen. Gebruikte bouwmaterialen zijn recyclebaar en het hout dat in de gevels is verwerkt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het Novalis College telt 520 leerlingen.