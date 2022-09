De band Def Americans eert sinds 2007 de muziek en het leven van countrylegende Johnny Cash. De Eindhovenaren presenterenvrijdag 16 september hun traditionele Eindhovense memorial-show voor The Man in Black in de Effenaar.

De spirituele, recalcitrante, humoristische en tegelijkertijd bloedserieuze Amerikaanse zanger/muzikant overleed op 12 september 2003 op 71-jarige leeftijd. Def Americans trad vier jaar later voor de eerste keer op. Inmiddels is de band uitgegroeid tot een succesvol collectief met vele tournees en festivaloptredens achter haar naam. Def Americans geeft rond de sterfdag van Cash altijd een speciale show in Eindhoven. De groep presenteert vrijdag een extra lange set. Speciale gasten zijn Dave Vermeulen van de Helmondse band Voltage en trompettist Harrie 'Mariachi' uit Someren. De zangeressen van Garden in Gloom brengen een eerbetoon aan de Carter Family, de invloedrijke Amerikaanse folkgroep. June Carter, de echtenote van Johnny, was ook lid van het familiecollectief. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Tawney Brothers. Zij spelen songs van onder anderen Eagles, Creedence Clearwater Revival en Eric Clapton.