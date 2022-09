Brandweerlieden hebben dinsdagmiddag een hond uit de Dommel in Eindhoven gered. Het beestje werd gevonden door een man in een kano, die bij het dier bleef tot de hulpdiensten er waren.

Het baasje van de hond was nergens te bekennen. Later bleek dat het beest thuishoort op een erf van een boerderij in de omgeving en vermoedelijk op avontuur ging en daarbij in het water terechtkwam.

De brandweer kwam met twee wagens ter plaatse, waarna een speciaal team het water inging om de hond te redden. Uiteindelijk werd de viervoeter weer herenigd met zijn baasje, die inmiddels naar de plek des onheils was gekomen.