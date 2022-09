In een flat langs de Hudsonlaan in Eindhoven vond zaterdagavond rond half twaalf een steekpartij plaats. De politie hield een vrouwelijke verdachte aan.

Het slachtoffer, een man, was bij kennis toen hij per brancard de ambulance inging. Hij werd een tijdje ter plekke op de parkeerplaats voor de flat behandeld, waarna hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Niet veel later werd de verdachte, een vrouw, geboeid naar buiten geleid door de politie.

Over de toedracht van het incident is zaterdagnacht verder nog niets bekend. De politie doet ter plekke onderzoek.