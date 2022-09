Op Vliegbasis Eindhoven is zaterdagochtend een C-390M van de Braziliaanse luchtmacht geland. Het toestel, van fabrikant Embraer, is de beoogde opvolger van de Hercules C-130.

Van dit toestel neemt de luchtmacht vanaf 2026 afscheid, na jaren trouwe dienst. Aan de vervanging van de vier C-130's door vijf Embraers hangt een stevig prijskaartje: naar schatting een bedrag tussen 1 en 2,5 miljard euro.

De Herculessen zouden oorspronkelijk pas in 2031 plaatsmaken voor een nieuw toestel, maar volgens Defensie zijn er steeds vaker mankementen aan het vliegtuig, waardoor de vervanging een aantal jaren naar voren is gehaald.

De Embraer C-390 blijft tot en met woensdag op Vliegbasis Eindhoven. Het gaat om een vrij nieuw type vliegtuig en is daardoor voor velen relatief onbekend. De stop in Eindhoven is bedoeld om medewerkers van de vliegbasis alvast kennis te laten maken met het nieuwe transportvliegtuig.