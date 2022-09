Leerkrachten, ouders en leerlingen zijn vroeg uit de veren voor de opening van de 'Boterhammenbar' op basisschool Rapenland. Met een feestelijk moment en het uitdelen van drinkbekers en boterhammentrommels, is de Boterhammenbar klaar voor gebruik

'Smeer smeer hap hap smek smek smak, dit is de boterhammenboogie!' klinkt het vrijdagochtend vroeg uit de muziekboxen op basisschool Rapenland in de Generalenbuurt.

Leerkrachten, ouders en leerlingen wachten op de opening van de Boterhammenbar in de aula. Stapels met drinkbekers en boterhammentrommels staan klaar voor alle leerlingen. Kinderen, die het nodig hebben, kunnen voortaan 's ochtends in de bar een boterhammetje smeren, hun drinkbeker vullen en een stukje fruit pakken voor hun lunch in de middagpauze.

"Leuk dat onze school dit heeft gedaan. Het is goed voor de kinderen die armer zijn en geen brood mee naar school kunnen nemen. Zo krijgen zij ook een boterham, want veel eten is goed voor het brein", vertelt Ada (10).

Initiatiefnemer Esther Elbers-Ideler, afdelingshoofd zorg, spreekt samen met wethouder Mieke Verhees (wonen en wijken) de aanwezigen toe. Elbers is supertrots dat de Boterhammenbar is gerealiseerd. Vanaf maandag kunnen leerlingen elke ochtend van acht uur tot half negen hun trommel vullen. Verhees benadrukt het belang van goede brandstof om de dag door te komen.

Het idee van de bar speelde al langer bij Elbers. "We zien alsmaar meer kinderen die zonder lunch en fruit naar school komen. We zijn gaan nadenken wat we daaraan konden doen", vertelt ze.

Uit onderzoek van de leerkrachten blijkt dat 5 procent van de 350 kinderen geen lunch meenemen en soms geen ontbijt ophebben. Veelal door armoede binnen het gezin. Elbers: "Op een laagdrempelige manier willen we die kinderen de gelegenheid bieden om een boterham te smeren. We praten niet in termen van rijk-arm, maar over 'nodig hebben' en daarmee de kansengelijkheid stimuleren."

Elfincu (10): "Sommige ouders werken zo had, dat ze soms het brood vergeten. In de klas wordt dan brood gedeeld met die kinderen. Nu kunnen zij hier lunchen."

Elbers: "In alle klassen is het onderwerp besproken. Het gaat erom dat we elkaar vooral helpen. Gelijkheid voor iedereen. Daarom voor iedereen dezelfde broodtrommel. We hopen dat de bar een vervolg krijgt in heel Eindhoven."