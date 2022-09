Opnieuw heeft de coöperatie Zonnepark Welschap, onder meer als gevolg van verhuizingen en andere mutaties, enkele tientallen zonnepanelen te koop. Alleen inwoners van postcodegebieden in Eindhoven-Noord en enkele in Best en Oirschot komen in aanmerking.

Het Zonnepark met elfduizend panelen werd in het voorjaar van 2019 geopenden maakt gebruik van de zogenoemde postcoderoosregeling. Door deze regeling is het mogelijk voor mensen zonder (geschikt) eigen dak om mee te doen met het opwekken van duurzame energie. Deelnemers krijgen hun energiebelasting terug en delen mee in de winst van de coöperatie.

Die energiebelasting is dit jaar flink lager dan normaal, nadat het kabinet deze verlaagde als compensatie voor de sterk gestegen gas- en elektratarieven. Het rendement voor de leden van de coöperatie is daardoor dit jaar ook een stuk lager. Daartegenover staat een hogere opbrengst, aldus Zonnepark Welschap, eveneens door de gestegen elektriciteitstarieven.

Volgens Zonnepark Welschap kunnen leden rekenen op een rendement van 8 procent per jaar. Panelen zijn te koop à 173,50 euro. Jaarlijks wordt daarmee zo'n 250 kWh aan stroom opgewekt. Die wordt verkocht aan Greenchoice. Per jaar levert de investering per paneel circa 350 euro op.

De panelen zijn beschikbaar voor inwoners van postcodegebieden 5626, 5627 en 5681 tot en met 5685, gelegen in Eindhoven, Best en Oirschot. Meer info is te vinden op de website van Zonnepark Welschap.