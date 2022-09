Twee mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een vechtpartij op station Eindhoven Centraal.

Rond 20.20 uur kregen hulpdiensten een melding binnen van een mogelijke steekpartij op het station in Eindhoven. Eenmaal ter plaatse trof de politie geen messen aan. Volgens een politiewoordvoerder zou er wel gevochten zijn en hebben twee betrokkenen verwondingen opgelopen. Deze waren mogelijk toegebracht met een sleutel.

Met behulp van getuigen konden de verdachten worden opgespoord en aangehouden. Beide mannen raakten lichtgewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis voor hechtingen.

Zondagavond werd op de parkeerplaats tussen het station en het 18 Septemberplein gezocht naar sporen die aanwijzingen geven over de toedracht van de vechtpartij. Ook onderzoekt de politie of er beelden zijn waarop te zien is wat er precies is gebeurd.