Een 37-jarige man is vrijdagavond zo ernstig mishandeld, dat hij nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Op het Catharinaplein in Eindhoven kreeg hij volgens de politie uit het niets een klap op zijn hoofd. De Eindhovenaar viel daardoor naar achteren en kwam op een plantenbak terecht.

De politie vermoedt dat de daders twee mannen van tussen de 25 en 30 jaar oud zijn. Na de mishandeling, die om 23.30 uur plaatsvond, is het tweetal volgens de politie richting de Vestdijk gelopen. Rechercheurs zijn nog aan het onderzoeken wat er vrijdagavond precies is gebeurd. Op camerabeelden is te zien dat een aantal getuigen de mishandeling vermoedelijk heeft gefilmd, meldt de politie. Agenten willen graag die mogelijk gemaakte video's bekijken om duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven