Twee betrokkenen bij een steekpartij zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op het Stratumseind in Eindhoven. Eén van de verdachten was lichtgewond geraakt bij het steekincident.

Bij de politie kwam rond 4.30 uur de melding van de steekpartij binnen. Het is niet duidelijk waarom er zou zijn gestoken. Agenten doen daar onderzoek naar. De gewonde verdachte is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.