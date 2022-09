Het streven om deze week een nieuw, onafhankelijk en tijdelijk bestuur te presenteren voor de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) is niet gehaald. Er vinden nog steeds koortsachtige gesprekken plaats over een interim-voorzitter voor de raad van bestuur en een interim-voorzitter voor de raad van toezicht.

De GGzE is stuurloos nadat de raad van toezicht het bestuur op 10 augustus eerst heeft geschorst en vervolgens ontslagen wegens een ontspoord conflict over de opvolging van Joep Verbugt als hoogste baas.

De cliëntenraad en ondernemingsraad staan lijnrecht tegenover de raad van toezicht.

"Er vindt nog overleg plaats over de uitwerking", zegt een woordvoerder van de cliëntenraad en ondernemingsraad vrijdag. "We zijn nog in gesprek en tot die tijd is radiostilte afgesproken", aldus een woordvoerder van de raad van toezicht.

De huidige verwachting is dat de kandidaten volgende week in een gezamenlijk bericht worden gepresenteerd.