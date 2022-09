Brandweermannen hebben donderdagmiddag twee honden weten te redden uit een woonwagen waar brand uit was gebroken in de keuken. Dat gebeurde aan de Castiliëlaan in Eindhoven.

De brand brak iets voor 14.00 uur uit. De brandweer rukte met twee bluswagens en een hoogwerker uit. De brand is inmiddels onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven