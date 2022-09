Coalitiepartij PvdA in Provinciale Staten is bezorgd over de problemen waar rolstoelgebruikers mee te maken krijgen als ze met de trein op reis gaan. PvdA'er Laura de Kinkelder heeft daarover vragen gesteld aan gedeputeerde Suzanne Otters.

Als het aan de PvdA ligt, gaat de provincie in gesprek met de NS over de toegankelijkheid van treinstations in Noord-Brabant. Ze wil bovendien dat het voor rolstoelers eenvoudiger wordt om met de trein te reizen. Aanleiding voor de vragen zijn de ervaringen van ED-verslaggever Bart Werts tijdens het werk aan het spoor in augustus. Werts zit in een rolstoel en werd afgelopen weken geconfronteerd met kapotte liften, instaphulp die op zich laat wachten en taxi's die te laat komen. De NS bevestigt dat veel liften worden vernield. Reparatie kan lang duren door bijvoorbeeld problemen bij de levering van onderdelen.