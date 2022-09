Inwoners van Eindhoven zijn op dinsdag 13 september welkom bij de installatie van de nieuwe burgemeester, Jeroen Dijsselbloem. Ze kunnen de speciale gemeenteraadsvergadering op het Stadhuis volgen op een scherm buiten de vergaderzaal. Ook krijgen ze de kans om de burgemeester na afloop te feliciteren tijdens een receptie.

De vergadering begint om 19.30 uur. Aanmelden is verplicht via een formulier op de internetpagina van de gemeente of met een briefje naar de griffie (antwoordnummer 15019, 5600 VH Eindhoven). De ruimte is beperkt Onder de inzenders wordt geloot.