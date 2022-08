De Nacht van Strijp-S gaat toch door. Elke deelnemer kan komend weekend meedoen. Of op de eigen locatie en dan volgens de normale openingstijden. Of in het Klokgebouw, en dan kan het de hele nacht.

Er zijn hallen in het Klokgebouw vrijgekomen en die biedt Jan Buys, eigenaar van Klokgebouw Cultuurhallen, nu aan. Daardoor kan het nachtprogramma van de Nacht van Strijp-S doorgaan. "Er is ruimte genoeg, alle deelnemers kunnen erin als ze willen." Horecagelegenheden mogen binnen de geldende regels op Strijp-S tot 4.00 uur openblijven en zullen tijdens de Nacht doen wat ze normaal ook doen. Winkels mogen tot 22.00 uur open zijn, maar kunnen een kraam opzetten in het Klokgebouw. Sommige activiteiten, zoals de FleaGood Market, mogen tot 1.00 uur op het Ketelhuisplein staan en gaan de volgende dag om 12.00 uur verder. Het hele programma van de Nacht van Strijp-S kan dus doorgaan, in een iets aangepaste vorm. Dat is de conclusie van een bijeenkomst dinsdagavond in het Blue Collar Hotel. Na de domper van het negatieve antwoord van de gemeente, die niet wilde afwijken van de standaardregels, zijn de deelnemers blij met deze oplossing. Bart van den Dijssel van Blue Collar Hotel vindt het prima zo. "Dit is een evenement dat moet groeien, het moet jaarlijks terugkomen. Volgend jaar zal het veel gemakkelijker gaan." Kijk voor het hele programma op de website en sociale media. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven