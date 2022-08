De gemeente Eindhoven heeft zaterdag twee bedrijfspanden aan de Avignonlaan gesloten. In beide panden vond de politie in juni een productieruimte voor harddrugs. Daarnaast lagen op het terrein een grote hoeveelheid MDMA en een 3D-geprint vuurwapen.

Volgens de gemeente blijven de panden 360 dagen gesloten. Op 9 juni werden in het drugslab op het bedrijfsterrein onder meer jerrycans gevonden die met chemicaliën waren gevuld. Verder werden in twee aangrenzende loodsen duizenden xtc-pillen gevonden, waar de drug MDMA in zit.

De politie kwam in juni de drugs op het spoor na een tip. Op het moment van de inval waren een man en vrouw binnen, volgens de politie de huurders van het pand. Beiden werden aangehouden.