Een Mini is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op de Genovevalaan in Eindhoven. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het voertuig niet meer redden. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien zich te melden.