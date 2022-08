Een 41-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een steekincident. Een motoragent trof rond 01.00 uur het slachtoffer aan in de bosjes op de PSV-laan in Eindhoven.

De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar, aldus een politiewoordvoerder zondagochtend. Tegenover de motoragent zou het slachtoffer hebben kunnen verklaren dat hij vanuit het centrum kwam en richting het kruispunt van de PSV-laan en Glaslaan ging. De politie vermoedt dat hij er al enkele uren lag voordat hij werd gevonden. De politie sloot de PSV-laan af voor al het verkeer om onderzoek te doen. Wat de aanleiding is voor de steekpartij, is niet bekend. Het onderzoek van de recherche is in volle gang. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven