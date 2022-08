Door technische problemen is het niet gelukt om zaterdagnacht de edities Noord, Zuid, Oost en West van het Eindhovens Dagblad te drukken.

Daarom krijgen alle abonnees in de regio Eindhoven de editie Eindhoven Stad bezorgd. Mogelijk is de krant vandaag veel later bezorgd dan u gewend bent. Abonnees kunnen vandaag wel hun eigen editie lezen in de digitale krant.