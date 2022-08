De brandweer heeft op Meerenakkerweg in Eindhoven een vrouw bevrijd die bekneld zat in haar auto na een ongeval. De portier van het voertuig moest opengeknipt worden. De vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij de afrit van de N2 botste deze vrouw hard op een andere auto bij een verkeerslicht. Vermoedelijk reed een van de bestuurders door rood. De bestuurder van de andere auto raakte lichtgewond.