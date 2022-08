De werkzaamheden aan het spoor bij Liempde, waar twaalf oude wissels werden vervangen voor nieuwe, verbeterde exemplaren, zijn vrijdag volgens planning afgerond.

Tussen Eindhoven en Boxtel rijden de treinen sinds vrijdagochtend weer. Dat betekent voor de reizigers dat zij na weken lang niet meer met snelbussen hoeven te reizen. Dit zorgde in Eindhoven vaak voor lange wachtrijen.

Ook ProRail kijkt terug op een 'hete zomer' met tal van werkzaamheden op het traject tussen Utrecht en Eindhoven. De nieuwe wissels bij Liempde zijn minder storingsgevoelig en slijten minder snel, waardoor er minder onderhoud nodig is.

Tussen Culemborg en Geldermalsen werd het fundament onder het spoor vervangen, waardoor volgens ProRail een stabielere baan is gecreëerd met een beter draagvlak.

Door de verbeteringen aan het spoor kan er tussen Utrecht en Eindhoven na jaren weer 'normaal' gereden worden. In 2018 werd tussen Geldermalsen een snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur ingevoerd. De limiet ligt nu weer op 140 per uur.