Mervyn King is de hoogst geplaatste speler die zaterdag meedoet aan de Zwaantje Masters in café 't Zwaantje in Eindhoven. De Engelsman staat momenteel 21e op de wereldranglijst, de order of merit van profbond PDC.

De organisatie heeft een groot aantal PDC-tourcardhouders weten te strikken, onder wie ook der Engelsman Ian White (30ste op de order of merit), Vincent van der Voort (31), Jermaine Wattimena (37), Martijn Kleermaker (39) en Jeffrey de Zwaan 50. Uiteraard doen er ook veel darters uit Eindhoven en omgeving mee, zoals Eindhovenaar Willem Mandigers, Robby van Eindhoven uit Veldhoven en Alexander Merkx uit Hapert. De 42 deelnemers zijn (door loting) verdeeld over zeven poules. Uit elke poule gaan de beste twee darters door. Ook de beste twee nummers 3 plaatsen zich voor de knockoutfase. Bonus De eerste prijs is 1500 euro, maar de darters zullen zeker ook azen op de bonus van 5000 euro voor de eerste die een ninedarter gooit. Danny van Trijp uit Etten-Leur, die zaterdag meedoet in 't Zwaantje, presteerde dat onlangs nog bij een partij in de Online Darts League, toen hij zijn partij tegen Josh Richardson uitgooide met zo'n 'perfect leg'. Het toernooi in Eindhoven begint zaterdag 27 augustus om 11.00 uur. De entree in 't Zwaanje bedraagt 7,50 euro. Poule-indeling Zwaantje Masters 2022 Poule 1: Martijn Kleermaker, Jeffrey de Zwaan, Joppe Bakens, Bas Lubse, Carlo van den Broek, Lorenzo Broks Poule 2: Kevin Painter, Jeffrey Sparidaans, Mario Vandenbogaerde, Robert van der Heijden, Stefan van der Waarden, Ruben Adriaans Poule 3: Vincent van der Voort, Berry van Peer, Luc Peters, Han Colen, Robby van Eijndhoven, Marcel Walschots Poule 4: Wesley Harms,Richard Veenstra, Alexander Merkx, Jarno Michielsen, Willem van de Ven, John de Wit Poule 5: Mervyn King, Willem Mandigers, Mark Faassen, Jimmy van Schie, Rene Cadler, Dennis Zwaga Poule 6: Ian White, Jerry Hendriks, Brian Raman, Remco Pluym, Luuk van Moll, Danny van Trijp Poule 7: Jermaine Wattimena, Wouter Vaes, Patrick van den Boogaard, Danny Schellekens, Ed Schellings, Mike Jansen