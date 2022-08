De man (23) uit Breda die begin augustus op twee locaties zijn Veldhovense vriendin zwaar mishandelde, blijft nog negentig dagen langer in voorarrest. Dat besliste de rechter van de rechtbank in Den Bosch woensdagmiddag.

De Bredanaar sloeg zijn vriendin in de vroege zondagochtend van 7 augustus na een stapavond op het Stratumseind. Daarna raakte hij in gevecht met inzittenden van een auto die de vrouw wilden helpen. Toen ze naar haar woning in Veldhoven werd gebracht, stond de man haar op een parkeerplaats op te wachten.

Hij takelde haar daar flink toe, tot omstanders hem van haar aftrokken. De man vluchtte maar werd die zondagavond laat opgepakt.