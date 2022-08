Een fietsster is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen op de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven. Ze kwam kort klem te zitten. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. De vrachtwagen draaide rechtsaf het fietspad op waar op dat moment twee fietsers reden. De man op de fiets kwam met de schrik vrij. De vrouw botste op de vrachtwagen en raakte ernstig gewond aan onder andere haar arm. De hulpdiensten schoten snel te hulp. Het slachtoffer kreeg een tourniquet om haar arm vanwege bloedverlies. Een traumahelikopter landde op een naastgelegen terrein. De weg was tijdelijk dicht voor onderzoek van de politie.