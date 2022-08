Traditiegetrouw oefent de Koninklijke Landmacht ook dit jaar weer voor de herdenking op 17 september van Operatie Market Garden. Tientallen parachutisten worden die dag gedropt boven de Ginkelse Heide bij Ede.

Van 5 tot en met 16 september vindt de internationale oefening Falcon Leap van 11 Luchtmobiele Brigade plaats. Hiervoor worden Hercules transportvliegtuigen van 336 Squadron van Vliegbasis Eindhoven ingezet.

Op lage hoogte

Er wordt op lage hoogte gevlogen, in de eerste week naar de oefengebieden boven Marnewaard en locaties in België, waar vracht aan parachutes wordt gedropt. Na 23.00 uur wordt er niet gevlogen. De tweede oefenweek staat in het teken van het droppen van parachutisten, op diverse plekken in Nederland en België.

Meer informatie over de oefening en de vluchten is te vinden op de website van Defensie. Ook kunnen hier meldingen van eventuele overlast worden ingediend.